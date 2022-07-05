انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تصدر قرار فجائي بشأن تنسيق الصف الأول الثانوي 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني قرار قبل قليل موجه إلي طلاب الشهادة الإعدادية حول تنسبق الصف الأول الثانوي 2022.

وأوضح شوقي أن تم إتاحة منصة أمام طلاب الشهادة الإعدادية التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، موضحة أن الطالب يقوم على هذه المنصة وكتابة كافة البيانات بطريقة صحيحة وسليمة.

رابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2022: