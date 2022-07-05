انت الان تتابع خبر عاجل- الاسكان تبدأ تسليم 80 شقة سكنية في هذه المحافظة – شوف مصيرك ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بالتعاون مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرعة تسليم عدد من الواحدات السكنية في نطاق الكيلو 4، خلال الساعات الماضية، داخل ساحة مركز شباب مطروح.

وأوضحت الاسكان أن عدد الوحدات السكينة التي تم تسليمها يبلغ حوالي 80 وحدة بمساحات متساوية، مشيراً أن سوف انشاء وحدات سكنية جديدة قريباً بجوار جامعة مطروح حيث أنه تم معاينة الموقع وسيكون لهم الأولوية في المرحلة القادمة.

وحضر مراسم التسيلم كلا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وصلاح أبو الدهب مدير صندوق الاسكان والحاج باسط جعفر رئيس اللجنة الشعبية وسلامة عوض عضو اللجنة الشعبية والدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة.