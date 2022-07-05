تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ جنوب سيناء يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد فودة ، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو215 درجة، لإدارات “طور سيناء – رأس سدر – شرم الشيخ” و210 درجات لإدارات “دهب – نويبع – سانت كاترين – أبورديس – أبوزنيمة”، والصف الأول الثانوي الصناعي (165) درجة لإدارات (طور سيناء – رأس سدر) و(160) درجة لإدارات (دهب – أبورديس) و(155) درجة لإدارة (نويبع) و(150) درجة لإدارة (أبوزنيمة).

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن جيمع مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة بدأت في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.