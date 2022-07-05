انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر القطار الكهربائي.. اعرفوا خط سيره والمحطات بعد بدء تشغيله فعلياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف العمل بشكل فعلي أمس الاثنين، وهذا بعدما تم افتتاحه من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير النقل المهندس كامل الوزيري وعدد من الشخصيات القيادية، يوم الاحد الماضي.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

سعر التذكرة لـ 3 محطات 15 جنيهاً.

التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهاً.

سعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهاً.

التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهاً.

محطات القطار الكهربائي

ويعتبر مشروع القطار الكهربائي من أبرز الأشياء الهامة في المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحطات الشروق هي “العبور المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة”.

وسوف يتبادل القطار الكهربائي الخفيف الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع، السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

القطار الكهربائي الخفيف

ويبدأ المسار الخاص بالقطار الكهربائي من محطة عدلي منصور ثم يصل موازياً إلى طريق القاهرة / الاسماعيلية الصحراوي لمدينة بدر، ويتفرع في الشمال بعدها إلى داخل مدينة العاشر من رمضان وجنوباً للعاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد للمدينة الرياضية العالمية.