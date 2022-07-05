انت الان تتابع خبر انسحاب جامعة الأزهر من جميع أنشطة إيناكتس العالمية.. دعمها الشذوذ الجنسي السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد فريق إيناكتس جامعة الأزهر إنه بالنظر لما ظهر من منظمة إيناكتس العالمية في الفترة الأخيرة، وهي تزعم أنها تميل تجاه الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته من قرارات دعم الشذوذ الجنسي، وهو فاحشة منكرة تخالف فطرة الإنسانية هادمة إلى القيم الاخلاقية، وذلك انطلاقاً من المبادئ الخاصة بالدين الإسلامي الذي يعمل الأزهر على الحفاظ عليه.

انسحاب جامعة الأزهر من جميع أنشطة إيناكتس العالمية

وبناءاً على هذا أعلن فريق إيناكس جامعة الأزهر انسحابة من كل الأنشطة والمسابقات التي تنظم تحت الرداء الخاص بالمؤسسة، وهو يعلن رفضه لكل هذه السلوكياً بشكل تام ولا يتم التهاون فيه، والتأكيد على أن التعاون مع المؤسسة غير متصور، وهذه المؤسسة اتجهت إلى بعض الأمور التي تخالف ديننا وثقاقاتنا الإسلامية، وهي مت الأشياء التي تخالف سنة الله في بني البشر.

إيناكتس مصر ترفض دعم الممارسات المنافية للشرع

وحرصت إيناكتس مصر على رفض هذه الممارسات المنافية للشرع والأعراف المجتمعية، وهذا جاء في بيان رسمي لها غلا ان الازهر بكل طلابه ينأي بنفسه، وأيضاً أن يكون أسفل مظلة كيان تدعيم إدارت الأم العالمية مثل هذه الممارسات، ويرى أن هذا البيان المجرد لا يوجد له رد كافي على هذه الأفعال.