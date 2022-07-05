انت الان تتابع خبر لميس الحديدي تكشف تورط الاخوان في ” هاشتاج باتمان حلوان “ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت الإعلامية لميس الحديدي على هاشتاج ” باتمان حلوان “، قائلة :أنا من محبي موقع التغريدات القصيرة تويتر مقارنة بالمنصات الأخرى ولفت نظري منذ فترة هاشتاج إسمه باتمان حلوان وبقالنا أربع أو خمس أيام في الهاشتاج ده وبدأ بمزحة وهزار بين بعض الأصدقاء ثم تحول لمبارزة”.

وتابعت عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON”:” الموضوع يبدو مضحك لكن تحول لمبارزة المبارزة وتفاعل مع الهاشتاج الكثير من المشاهيرعلي رأسهم هنيدي وسيد رجب، مردفة: الشباب حاولوا بمزحة تحديد موعد خلال شهر أغسطس لتحدي باتمان”.

واستطردت:الاخوان إستغلوا ذلك وبدأوا ينشروا الخبروأن هناك تجمعاً بين الشباب خاصة أن التاريخ يروق لهم قائلة :” دخلوا بقوا وفرحانين بالتجمع وبالمعاد خاصة أن 13 أغسطس هو تاريخ فض رابعة بعد 45 يوم من تهديد الشعب المصري..ممكن يكون إختيار التاريخ مصادف لعيد ميلاد الشاب الذي يمزح في باديء الامر أو عيد ميلاد خطيبته.

وأكملت:”خرجنا من منطقة الهزار الخفيف والظريف لمرحلة الدم التقيل بتاع الاخوان وإحنا متعودين منهم على ذلك”.