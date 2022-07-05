القائم بأعمال وزير الصحة والسكان يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 05:22 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، وعدد من ممثلي شركة «مرسيدس» مساء أمس الاثنين، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية الاجتماع ثمن الوزير على الجهود المبذولة والعلاقات الثنائية بين الجانبين منذ 14 عاما، في توفير وتجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة وكفاءة، فضلاً عن وضع أسبقية التوريد لمصر، بالإضافة إلى مناقشة خطة زيادة توريد سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة لضمان تغطية احتياجات المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع الخطط الخاصة بآليات توفير سيارات إسعاف جديدة والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال صيانة أسطول سيارات الإسعاف الجديد منها وغير الجديد بصفة دورية، وذلك لضمان استدامة تشغيلها بكفاءة وفاعلية سواء ميكانيكًا أو من ناحية التجهيزات الطبية.

وأوضح أن الوزير تابع الملف الخاص بعقود صيانة سيارات الإسعاف، واستمرار تجديدها، وذلك في ظل اختلاف صرف سعر العملة والتضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدا على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به منظومة الإسعاف المصرية، وهو ما ساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه أشار المهندس هاني ضاحي إلى بذل قصارى جهده لتلبية احتياجات القطاع الصحي من تجهيزات سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، الأمر الذي يضمن تقديم خدمة طبية وإسعافية متطورة وسريعة، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.