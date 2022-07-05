الداخلية: بدء تجهيز مخيمات حجاج القرعة فى منى وعرفات

جدة - نرمين السيد - بدأت بعثة حج القرعة المصرية برفع درجة الاستعداد لتجهيز مخيمات حجاج القرعة بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات وزيادة المساحة المخصصة للحجاج، والتأكد من توافر كل الخدمات للحجاج للتيسير عليهم فى آداء مناسك الحج، فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443 هجريًا.





كما تم تجهيز مخيمات الحجيج بمكيفات لمواجهة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة، وقد نجحت بعثة القرعة هذا العام فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، يتوسطه موقف للحافلات لتسهيل عملية نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، وسيتم متابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيد الحجاج من خلال غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة. يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن، لضمان توفير كل السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

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