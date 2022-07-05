أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر يونيو الماضى(صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، اليوم الثلاثاء، خلا شهر يونيو الماضى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتى جنوب سيناء وكفر الشيخ.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والمشاركة فى رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.

وتضمن التدريب عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادتها، لمواجهة المواقف الطارئة وذلك من خلال فرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها ومواجهتها، كما تم المرور على اصطفاف للمعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات ومعسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة لتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى أظهر مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف، وفى نهاية المشاريع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وحرصًا من القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى مجال التنمية الشاملة وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدساته، بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنفذها الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وفى إطار تنمية روح الولاء والإنتماء لطلاب الجامعات والعاملين بالمحافظات، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة معسكر معايشة لفرق الطلائع الكشفية التابعة للوزارة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة للإناث، بهدف تنمية المهارات المختلفة للشباب والنهوض بالانضباط الذاتى لديهم، كما نفذت زيارة لمصابى العمليات الحربية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ووفد من طلاب جامعة القاهرة وذلك تقديرا لما قدمه مصابى العمليات الحربية من تضحيات فى سبيل وطنهم الغالى.

وفى سياق متصل، وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مذكرة تفاهم مع جامعة الجلالة لتدريس مادة التربية العسكرية لطلبة الجامعة، وذلك للإرتقاء بمستوى الطلاب والنهوض بالانضباط العسكرى لديهم ورفع روح الولاء والانتماء لدى الشباب الجامعى.