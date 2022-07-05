محمود محيى الدين: مشاركة فعالة للمجتمع المدنى فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، مشاركة المجتمع المدنى فى قمة المناخ القادمة بشكل فعال، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، موضحا أن هناك التزام بكل القواعد المنظمة للأمم المتحدة ذات الصلة.





وأضاف محيى الدين، خلال كلمته فى اجتماع لمنظمات المجتمع المدنى حول مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذى استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه سيتم عقد مؤتمر للشباب قبل مؤتمر المناخ ما يتيح لهم التحدث والمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم المختلفة لمعالجة أزمة المناخ العالمية.

وقال محيى الدين، إن من أولويات مؤتمر COP27 تنفيذ تعهدات المؤتمرات السابقة، وتحديدا التعامل مع تأثير أزمة المناخ على الدول النامية، مضيفا أن العمل فى المشروعات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تسهم أيضا على الحد من تغير المناخ، مشيرا إلى دور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى المحافظات وهو ما يعزز التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارت اللازمة لها، من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن دخول مصر إلى تجمع الهيدروجين الأخضر، فرصة جيدة لاستثمار طاقتها النظيفة، موضحا أن حلول تغير المناخ لا تأتى فقط من جهة واحدة، كما كان يحدث سابقا.

وأوضح أن الوضع الاقتصادى العالمى حاليا هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية وأن العالم لم يشهد من قبل هذه التطورات مثل الأزمة الجيوسياسية الراهنة مع وجود وضع اقتصادى سيئ من كساد وتضخم بالإضافة إلى تدهور أحوال المناخ.

ولفت إلى أن التقارير الصادرة حول تغير المناخ أكدت الابتعاد عن أهداف التعامل مع التغير المناخى بنسبة بلغت حوالى 60٪؜، موضحا أن هذه التقارير لم ترصد تأثير الحرب الأوكرانية والتى تبعتها بعض التغيرات الكبرى تتمثل فى العودة إلى استخدام الطاقة الأحفورية والفحم والغاز الطبيعى فى أوروبا بعد أن كانت سابقا تعد من الممنوعات.