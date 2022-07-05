الصحة تبحث سبل تجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع المهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل، وعدد من ممثلى شركة "مرسيدس" مساء أمس الإثنين، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.





فى بداية الاجتماع ثمن الوزير على الجهود المبذولة والعلاقات الثنائية بين الجانبين منذ 14 عامًا، فى توفير وتجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة وكفاءة، فضلاً عن وضع أسبقية التوريد لمصر، بالإضافة إلى مناقشة خطة زيادة توريد سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة لضمان تغطية احتياجات المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع الخطط الخاصة بآليات توفير سيارات إسعاف جديدة والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجال صيانة أسطول سيارات الإسعاف الجديد منها وغير الجديد بصفة دورية، وذلك لضمان استدامة تشغيلها بكفاءة وفاعلية سواء ميكانيكًا أو من ناحية التجهيزات الطبية.

وأوضح أن الوزير تابع الملف الخاص بعقود صيانة سيارات الإسعاف، واستمرار تجديدها، فى ظل اختلاف صرف سعر العملة والتضخم الاقتصادى الذى تشهده البلاد، مؤكدًا أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به منظومة الإسعاف المصرية، وهو ما ساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية.

من جانبه، أكد المهندس هانى ضاحى بذل قصارى جهده لتلبية احتياجات القطاع الصحى من تجهيزات سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، الأمر الذى يضمن تقديم خدمة طبية وإسعافية متطورة وسريعة، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لشؤون المبادرات العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية.