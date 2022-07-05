محمود محيى الدين: دخول مصر تجمع الهيدروجين الأخضر فرصة لاستثمار الطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى Cop27 أنه سيكون هناك مشاركة فعالة للمجتمع المدنى فى قمة المناخ القادمة و التى ترسلها وتستضيفها مصر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، موضحا أن هناك التزام بكل القواعد المنظمة للأمم المتحدة ذات الصلة.





وأضاف محيى الدين، خلال كلمته فى اجتماع لمنظمات المجتمع المدنى حول مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27) والذى استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه سيتم عقد مؤتمر للشباب قبل مؤتمر المناخ؛ مما يتيح لهم التحدث والمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم المختلفة لمعالجة أزمة المناخ العالمية.

وقال محيى الدين إن من أولويات مؤتمر Cop27 تنفيذ تعهدات المؤتمرات السابقة، وتحديدا التعامل مع تأثير أزمة المناخ على الدول النامية.

وأضاف أن العمل فى المشروعات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يساعد على الحد من تغير المناخ، مشيرا إلى دور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى المحافظات، وهو ما يعزز التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارت اللازمة لها، من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن دخول مصر إلى تجمع الهيدروجين الأخضر فرصة جيدة لاستثمار طاقتها النظيفة، موضحا أن حلول تغير المناخ لا تأتى فقط من جهة واحدة، كما كان يحدث سابقا، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادى العالمى حاليا هو الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة حول تغير المناخ، أكدت الابتعاد عن أهداف التعامل مع التغير المناخى بنسبة بلغت حوالى 60%، موضحا أن هذه التقارير لم ترصد تأثير الحرب الأوكرانية، والتى تبعتها بعض التغيرات الكبرى المتمثلة فى العودة إلى استخدام الطاقة الإحفورية، والفحم، والغاز الطبيعى فى أوروبا بعد أن كانت سابقا تعد من الممنوعات.