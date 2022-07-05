انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها.. تعرف عليها لو مسافر قبل العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة السكك الحديدية بالإعلان عن أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها سواء المكيفة أو العادية، وعليها التخفيضات الجديدة على جميع التذاكر التي يحصل عليها كل المحاربين القدامي والمرافقين لهم في القطارات العادية 75%، وأيضاً الصحفيين والشرطة والجيش في القطارات المكيفة لـ 50%.

تخفيضات على تذاكر القطارات ورابط الحجز

ووصلت التخفيضات الخاصة بالسكة الحديد لجميع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية ومصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وأيضاً ذو الاحتياجات الخاصة والأطفال من سن 4 لـ 10 سنوات، ويمكن الحجز من خلال موقع تذاكر القطارات، أو تطبيق الحجز لأجهزة الأندرويد، أو من خلال أجهزة الأيفون، وأخيراً من شباك التذاكر في المحطة.

أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها المكيفة أو العادية

– القاهرة – بنى سويف 50 جنيهاً.

– القاهرة – مغاغة 60 جنيهاً.

– القاهرة – المنيا 75 جنيهاً.

– القاهرة – ملوى 80 جنيهاً.

– القاهرة – أسيوط 90 جنيهاً.

– القاهرة – سوهاج 105 جنيهات.

– القاهرة – نجع حمادى 115 جنيهاً.

– القاهرة – قنا 120 جنيهاً.

– القاهرة – الأقصر 130 جنيهاً.

– القاهرة – ادفو 145 جنيهاً.

– القاهرة – كوامبو 150 جنيهاً.

– القاهرة – أسوان 150 جنيهاً.