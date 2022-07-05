انت الان تتابع خبر قرار عاجل وجديد من التموين.. خاص ببطاقة الفصل الاجتماعي في مكتب البريد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه بدءاً من اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، تم العمل على توزيع بطاقات الفصل الاجتماعي من خلال البريد لجميع المواطنين الذين اشتكوا كثيراً من جميع البطاقات المتأخرة.

قرار عاجل وجديد من التموين بخصوص بطاقات الفصل الاجتماعي

وأشار المصدر إلى أنه سوف يتم الإنتهاء من تسليم جميع الدفعات من البطاقات يوم الخميس القادم 7 يوليو 2022، وهذا يكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وهي من أبرز القراراات التي اتخذتها الوزارة.

التموين رفعت سعر عبوة الشاي

ومن اتجاه أخر، قامت وزارة التموين برفع سعر عبوة الشاي في المقررات التموينية بقيمة وصلت لنصف جنيه، وأصبح سعره حالياً ثلاث جنيهات ونصف بدلا من 3 فقط من اليوم، وأيضاً بدأت في صرف السلع المدعمة لكل أصحاب البطاقات التموينية، وهي من ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، والعمل على ضخ في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع واللحوم والدواجن لتقديمها امام المواطنين في العيد.