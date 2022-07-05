جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال كلمتها أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن شمولية الحوار الوطنى هى معيار النجاح، منوهة بأن ما لفت نظرها ارتفاع نسبة الاستجابة من المواطنين وهو ما يؤكد حرصهم على المشاركة والتعبير عن آرائهم.
وأعربت عن سعادتها بالتواجد فى مجلس أمناء الحوار الوطنى؛ لأنه من أجل مستقبل مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريهام باهى: شمولية الحوار الوطنى هى معيار النجاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.