ريهام باهى: شمولية الحوار الوطنى هى معيار النجاح

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال كلمتها أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن شمولية الحوار الوطنى هى معيار النجاح، منوهة بأن ما لفت نظرها ارتفاع نسبة الاستجابة من المواطنين وهو ما يؤكد حرصهم على المشاركة والتعبير عن آرائهم.

وأعربت عن سعادتها بالتواجد فى مجلس أمناء الحوار الوطنى؛ لأنه من أجل مستقبل مصر.