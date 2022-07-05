رئيس الجمعيات الأهلية: الحوار الوطنى «مجتمعى» يستهدف الوصول لجميع المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه شارك فى لجنة الخمسين التى وضعت دستور مصر 2014، لافتا إلى أن الدستور مادة جيدة يبنى عليها الكثير من الأمور.





وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع ينتظر الحوار الوطنى ونتائجه، مؤكدا أنهم عملوا منذ إطلاق الدعوة للحوار على الالتقاء بالجمعيات الأهلية والجميع كان حريص على المشاركة والمساهمة فى الحوار المهم. وأوضح أن الحوار ليس حوار صفوة ولكن حوار مجتمع للوصول إلى جميع المواطنين، منوها بأنه لا يجب أن نغفل منظمات المجتمع المدنى الأخرى فلها كل الاحترام والتقدير.

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