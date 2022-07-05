محمد فايز: توافق كبير على مرجعية الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة الفنية للحوار قدمت إجابة حقيقية على تساؤلات كانت مطروحة قبل الجلسة، وقدمت ترجمة دقيقة لما تم خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح أن ما عرضته الأمانة الفنية من إحصائيات وبيانات مهمة جدا وتعبر عن الحوار الذى تم على منصات مختلفة، مقدما الشكر للأمانة الفنية على جهدها، لافتا إلى أن لحظة الحوار الوطنى شديدة الأهمية بالتزامن مع ما يجرى حولنا.