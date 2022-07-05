محمد سلماوى: دعوة الرئيس منحت الشرعية للحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب محمد سلماوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد الحوار الوطنى تعتبر إعطاء شرعية للحوار، مؤكدا أنه لا يرى مرجعية أخرى للحوار إلا الدستور الذى تم فى 2014 والذى نطقت كل مادة من مواده بالدولة الديمقراطية الحديثة.





وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن المرجعية لا تعنى ارتكاب العنف، لافتا إلى أن محور القوى الناعمة محور أساسى وينبثق منه عدة محاور أخرى. وأوضح أنه من الضرورى التركيز على محور القوى الناعمة والذى يتضمن الثقافة والفنون والفلسفة والفكر وكل الجوانب الإنسانية التى تصنع ضمير الأمة. وأشار إلى أن آليات عمل الحوار الوطنى يجب أن تفتح بقدر الإمكان جلسات استماع لبعض الأفراد العاديين بالتوازى مع جلسات مجلس الأمناء لكى نستمد منهم أفكارهم وآمالهم.

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