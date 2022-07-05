28 عضوا جديدا بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانوني إيذانا ببدء عملهم في المجلس "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:29 مساءً - أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة، اليوم، اليمين القانوني إيذانا ببدء عملهم وتوزيعهم على الإدارات القضائية المختلفة داخل المجلس.

وبلغ عدد المندوبين المساعدين الذين قاموا بأداء اليمين القانوني اليوم أمام رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، 28 عضوا من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة عام 2018 .

وألقى رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، كلمة مقتضبة قبيل بدء مراسم أداء المندوبين المساعدين في المجلس لليمين القانوني، رحب فيها بالأعضاء الجدد وذويهم الذين حرصوا على الحضور، مهنئا إياهم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بقبولهم للعمل بالمجلس ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأكد رئيس مجلس الدولة الدعم القوي من المجلس لأعضائه الجدد في كل ما من شأنه نجاحهم في أداء رسالتهم لخدمة العدالة والوطن، داعيا إياهم للتفاني في العمل والجهد والحرص على الانضباط والمحافظة على التقاليد الراسخة لمجلس الدولة.