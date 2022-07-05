القوى العاملة العاملة تحسمها: إجازة القطاع الخاص في العيد بأجر كامل من السبت حتى الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:29 مساءً - أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن يمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر اعتباراً من السبت الموافق 9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجارى، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443 .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام ، وفي إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام أو بعضها ، مثلي هذا الأجر.

وبهذه المناسبة هنأ محمد سعفان، وزير القوي العاملة، شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية ،وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والبركات .

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.