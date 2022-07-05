انطلاق الحوار الوطني.. ضياء رشوان: هدفنا إعادة اللُحمة لتحالف 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:29 مساءً - قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو، مضيفا أن هدف الحوار هو خلق مساحات مشتركة، وأن المساحات المشتركة تسمح أحيانا بالاتفاق التام وأحيانا بالاختلاف التام.

وأضاف ضياء رشوان أن الحوار يشمل تبادل الأراء والرؤى، مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى وضع بدائل جدية، وأن ما يجب التركيز عليه هو الخروج ببدائل محددة، متابعا:" الرأى العام لا ينتظر منا كلام يقال، لديه طموحات وأمال كثيرة ويعول كثيرا على هذا الحوار، ولابد أن يكون هناك مخرجات".

وتابع:"نحن اليوم فى مرحلة جديدة فى تطور الجمهورية المصرية اليوم نبدأ حوار وطنى نحو جمهورية جديدة، الرئيس قال إن موضوع هذا الحوار هو حريص عليه شخصيا، لا نسعى لبناء دولة جديدة ولكن نسعى لبناء جمهورية جديدة، هذا الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو".

وأشار الى أن الحوار حوار للجميع وأن الجميع هنا يعنى أن هناك مصلحة لكل طوائف الشعب المصرى، مؤكدا أن هناك إقبالا هائلا من فئات عديدة من الشعب المصرى على المشاركة فى الحوار، وأن هذا الحوار هو حوار حول أولويات العمل الوطنى، متابعا:" آليات الحوار ومواعيده من صميم اختصاص مجلس الأمناء، المجلس تعبير عن من يشتركون فى الحوار".

وانطلقت منذ قليل، أعمال وفعاليات الحوار الوطنى، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء مؤتمرا صحفيا لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماعه، لإعلان ما تم فيه.