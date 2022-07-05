ضياء رشوان: من مارس الإرهاب أو حرض على العنف ليس جزءًا من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:28 مساءً - أكد المنسق العام للحوار الوطني #نقيب_الصحفيين_ضياء_رشوان استبعاد كافة الفئات التي شاركت في القتال أو التحريض على العنف أو ممارسة الإرهاب من الحوار الوطني.

وقال رشوان ـ في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية من فعاليات الحوار الوطني لمجلس الأمناء اليوم /الثلاثاء/ بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ـ إن إعلان الجمهورية الجديدة يعد حدثا رئيسيا في تاريخ #مصر الحديث، فقبل ثلاثة أسابيع من اليوم في يوم 18 يونيو عام 1953، أعلنت الجمهورية في مصر بعد مرور 150 عاما من حكم متوارث ما بين خديوي وسلطاني ملكي".

وأوضح رشوان أن "إعلان الجمهورية" لا يعني أن هذه الجمهورية قد توقفت عند الجمهورية الأولى، نحن اليوم في مرحلة جديدة من تطور الجمهورية المصرية، ونبدأ اليوم من خلال هذا الحوار الوطني صياغة جمهورية جديدة بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح #السيسي الذي أطلقها في خطابه يوم 26 أبريل الماضي، ودعا إلى ضرورة انطلاق الحوار الوطني من أجل دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية".

وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن هذا الحوار يتسع للجميع، مصر وطن يتسع لنا جميعا وخلافنا لا يفسد للود قضية.. مؤكدا أن اللجوء للعنف والقتال خارج عن أي تعريف للحوار ومن حرض وشارك ليس على قاعدة هذا الحوار لأنه لا يعترف بشرعية ودستور هذه الدولة.