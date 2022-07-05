عاجل.. عماد الدين حسين: نتمنى استعادة تحالف 30 يونيو

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أنه يتمنى استعادة تحالف 30 يونيو والذى أدى دورا عظيما، وأن يضعوا خارطة طريق للمجتمع المصرى فى الفترة المقبلة لمواجهة التحديات والتى أهمها الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أنه يتمنى الإفراج عن من لم تلوث أيديهم بالدماء والحصول على أكبر قدر من الحريات للإعلام المصرى، متابعا: "لو وصلنا إلى هذه النتائج سنكون على مشارف مصر جديدة خلال الفترة المقبلة".
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