فاطمة خفاجى: سعيدة بتمثيل السيدات بـ25% من مجلس أمناء الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - أعربت الدكتورة فاطمة خفاجى، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوى، عن سعادتها بأن يكون ربع مجلس الأمناء للحوار الوطنى من السيدات، متابعة: "كنت أتمنى نكون النصف لكنها فاتحة خير إن شاء الله".





وأضافت خلال كلمتها أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أنها تتمنى خلال الجلسة المقبلة أن يكون توافق على لائحة المجلس. وأوضحت أن المصداقية قائمة على الاهتمام بالإفراج عن سجناء الرأى وسيفتح بابا للتوافق على أشياء كثيرة.

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