عاجل.. الحوار الوطنى: لا توجد محافظة واحدة لم تتقدم بطلب للمشاركة

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن إجمالى عدد المشاركات من قبل المواطنين 96532، وغطت جميع المحافظات، متابعا: "لا توجد محافظة واحدة لم يتم تقديم طلب منها، فالجميع طلبوا الاشتراك".
وأوضح أنه تم دراسة جميع الأوراق المقدمة وتصنيفها وكانت أبرز القضايا الرئيسية فى المحور السياسى "الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة والمحليات والإصلاح التشريعى والأمن القومى والسياسة الخارجية"، متابعا تحت كل بند قضايا فرعية.
ولفت إلى أن أبرز القضايا الرئيسية فى المحور الاقتصادى "دعم الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الامن الغذائى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين، وخفض الدين العام وعجز الموازنة".
أما عن أبرز القضايا الرئيسية فى المحور الاجتماعى "التعليم ويتضمن تطوير التعليم الأساسى والفنى وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، الصحة وتتضمن تطوير منظومة الصحة وتعميم التأمين الصحى الشامل، والحماية الاجتماعية باستمرار ودعم المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وضبط الأسعار والقضاء على البطالة وتوفير سكن ملائم، ووضع استراتيجية ضبط النمو السكانى، وتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى".
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