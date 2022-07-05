أميرة صابر: الحوار الوطنى يرسم خارطة طريق للمستقبل

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال كلمتها أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن الآمال حول الحوار الوطنى تنطلق إلى عنان السماء، مؤكدة أن الجميع يترقب ما سينتج عنه.
وأوضحت أن اجتماع مجلس الأمناء للحوار الوطنى لإيجاد مساحة مشتركة، متمنية أن تستمر الجلسات بسلاسة ويتابعها الشباب بجدية.
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