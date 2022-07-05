عضو بالوطنية للصحافة: نتمنى إعطاء حيز أكبر للإعلام خلال الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال كلمتها أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أنه من الضرورى عمل جلسات خاصة للإعلام بشكل سريع لأنه هو ما سيوضح الكثير من النقاط.

وأعربت عن شكرها للمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، عن عرضه لأعمال الأمانة، مؤكدة أن المرأة موجودة فى الحوار، متمنية أن يكونوا على قدر المسؤولية.