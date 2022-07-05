عضو بالحوار الوطنى: يجب ألا يشارك من يعمل على زج الدين فى السياسة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطنى عملية سياسية بامتياز، على الرغم من مناقشة ملفات اجتماعية واقتصادية.
وأوضح أن المجتمع المصرى يبحث عن بصير ضوء فى طريقة إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مجلس أمناء الحوار الوطنى هو أعلى جه باعتبار أن هناك تقسيم عمل ويتحمل المسؤولية السياسية عن إنجاح المهمة وأن يكون على تواصل وتعاون مع الأمانة الفنية والأطراف فى المجتمع المصرى.
وأكد أن هناك أطراف تعمل على الزج بالدين فى السياسة ويجب أن لا تشارك فى الحوار الوطنى، متسائلا أين موقعهم من الدولة المدنية، ولكى يشاركوا فى الحوار لا بد أن يتركوا زج الدين فى السياسة.
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