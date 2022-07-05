روشتة آمنة لتناول لحوم الأضاحى فى العيد (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأصدر المركز القومى للبحوث روشتة لتناول اللحوم بطريقة صحية آمنة للابتعاد عن الدهون وكثرتها فى لحوم الأضاحى، وكذلك بعض النصائح للمرض عند تناولهم اللحوم، والتى يوضحها الإنفوجراف التالى:
وتأتى هذه النصائح إيمانا من المركز القومى للبحوث بأهمية دوره فى نشر الوعى الصحى بين المواطنين للحفاظ على حياتهم وسلامتها.
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