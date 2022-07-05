عاجل.. رشوان: جلسات الحوار الوطنى ستكون متاحة لاطلاع الرأى العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن الجلسات ستكون متاحة لاطلاع الرأى العام عليها والتفاعل معها سواء بشكل مباشر أو إلكترونى.

وتابع: "ده اقتراحى، وسيتم وضع ذلك على جدول أعمال الأمانة العامة للحوار فى الجلسة المقبلة ليقر ذلك"، مؤكدا أن كل ما سيدور فى أروقة الحوار سيكون مسجلا للتوثيق لكى يكون أمام التاريخ ما يكتب.