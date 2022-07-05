عاجل.. الأمانة الفنية: 96532 شخصا سجلوا فى استمارة الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إنه تم دعوة جميع الأحزاب السياسية باتجاهاتها المختلفة والمجتمع المدنى والصحفيين والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمصريين بالخارج وممثلى الأزهر والكنيسة وشخصيات حقوقية والنقابات واتحادات الطلبة والشباب والهيئات المستقلة وغيرها.





وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من خلال استمارة وتم استقبال 96532 طلبا.

وأوضح أنه تم استقبال أكثر من 793 رسالة على البريد الإلكترونى وأكثر من 435 رسالة عبر الواتس آب وتم الرد على جميع الرسائل، منوها بأن هناك أكثر من 25 زيارة للأحزاب السياسية وحدثت لها تغطية إعلامية وكانت الجلسات معهم مفيدة.

وأشار إلى أن الأمانة استقبلت ردود مكتوبة من 110 مواطنين و65 حزبا سياسيا و52 شخصية عامة و38 منظمة مجتمع مجنى و17 برلمانيا و11 نقابة و5 وزارات وهيئات عامة.

وحول المقترحات كانت ما بين رؤية مكتوبة وعددها 228 رؤية، وطلبات مشاركة دون رؤية 136، وطلب خاص 38 بإجمالى 402.