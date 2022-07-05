وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من خلال استمارة وتم استقبال 96532 طلبا.
وأوضح أنه تم استقبال أكثر من 793 رسالة على البريد الإلكترونى وأكثر من 435 رسالة عبر الواتس آب وتم الرد على جميع الرسائل، منوها بأن هناك أكثر من 25 زيارة للأحزاب السياسية وحدثت لها تغطية إعلامية وكانت الجلسات معهم مفيدة.
وأشار إلى أن الأمانة استقبلت ردود مكتوبة من 110 مواطنين و65 حزبا سياسيا و52 شخصية عامة و38 منظمة مجتمع مجنى و17 برلمانيا و11 نقابة و5 وزارات وهيئات عامة.
وحول المقترحات كانت ما بين رؤية مكتوبة وعددها 228 رؤية، وطلبات مشاركة دون رؤية 136، وطلب خاص 38 بإجمالى 402.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الأمانة الفنية: 96532 شخصا سجلوا فى استمارة الحوار الوطنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.