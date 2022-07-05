الأمانة الفنية للحوار الوطنى: تلقينا ما يقارب 100 ألف استمارة تسجيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:23 مساءً - قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن دور الأمانة فنى ومحايد تماما، مبينا أن الأمانة ستتولى تنظيم إجراء جلسات الحوار واستيفاء وتجهيز الموضوعات بالشكل الذى يمكن مجلس الأمناء بإدارة الحوار بالشكل اللائق.

أضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، خلال جلسة انطلاق الحوار الوطنى، تم تقسيم الأمانة إلى 4 مجموعات رئيسية، أولها فريق المحتوى، ثم فريق العلاقات العامة، ثم فريق الاتصال والإعلام وأخيرا فريق اللوجيستيات"، كاشفا عن تلقى الأمانة نحو 15 ألف ورقة، وتوجيه 500 دعوة للأحزاب والنقابات والاتحادات والشخصيات العامة ومختلف الجهات، مشيرا إلى إطلاق استمارة لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، حيث تم تسجيل 96532 استمارة تسجيل حتى الآن.