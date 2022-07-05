السفارة المصرية في بنما سيتي تحتفل بالذكرى السبعين لقيام ثورة يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:22 مساءً - اقام السفير ياسر الشواف، سفير مصر في بنما سيتي، مساء الاثنين ٤ يوليو الجاري، حفل عشاء بمناسبة الذكرى السبعين لقيام ثورة يوليو، حضره نائبة وزيرة الخارجية المعنية بالعلاقات الثنائية وممثلة الرئاسة “مارتا جوردون”، بالإضافة إلى كبار المسئولين البنميين، وسفراء الدول المعتمدين في بنما سيتي، وممثلي أهم المنظمات الاقليمية والدولية.

ألقى السفير ياسر الشواف كلمة تضمنت دور ثورة يوليو في مكافحة الاستعمار ومساعدة العديد من الدول الأفريقيه على نيل الاستقلال، فضلا عن الدور الملهم لثورة يوليو كذلك لدول أمريكا الوسطى والجنوبية في تعزيز حركاتها التحررية. كما تضمنت الكلمة عرضًا لتطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وأخرها توقيع اتفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة في كولون، والذي تم في مصر في ١٣ يونيو الماضي.

من جانبها، ألقت نائبة وزيرة الخارجية كلمة ركزت فيها على دور مصر الثقافي والتاريخي الهام والدور التنويري لحضارتها الفرعونية في مختلف بقاع العالم، وأشارت إلى تشابه المواقع الاستراتيجية لكل من الدولتين في منطقتيهما، كما أوضحت أهمية التوصل إلى اتفاق تعاون بين المنطقة الحرة في كولون والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون بينهما.