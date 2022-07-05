انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني تحت شعار ”الطريق نحو الجمهورية الجديدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:22 مساءً - انطلقت منذ قليل، أولى فعاليات الحوار الوطني رسمياً، تحت شعار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة»، حيث يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوا اجتماعه الأول بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، نقيب الصحفيين، وجميع أعضاء المجلس.

ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي الأول للحوار الوطني عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما أسفر عنه الاجتماع ومواعيد وتفاصيل جلسات الحوار الوطني القادمة، تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة بشفافية لمجريات الحوار. وينطلق المؤتمر الصحفي وسط حضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن عقد أول اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم يأتي التزاما من إدارة الحوار الوطني بما أعلنته في وقت سابق من انطلاق فعاليات الحوار في الأسبوع الأول من يوليو، مشددا على الاهتمام بإتاحة حق المعلومات والمعرفة والمشاركة لكل المواطنين لمتابعة فعاليات الحوار سواء بالمشاركة المباشرة أو عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت تشكيل مجلس الأمناء، والذي ضم سياسيين وأكاديميين وحقوقيين وشخصيات عامة، وتنوع بين الخبرات والشباب، إضافة لتمثيل كل التيارات السياسية، وجاء تشكيله على النحو التالي: أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، أميرة صابر عضو مجلس النواب، جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، سمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عبد العظيم حماد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية.

كما ضم مجلس الأمناء: فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، كمال زايد رجل الأعمال، مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، محمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي، محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، نجاد البرعي المحامي الحقوقي، هاني سري الدين أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.