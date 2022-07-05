عاجل.. ضياء رشوان: مخرجات الحوار الوطنى سترفع إلى الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار سينتج عنه مخرجات سواء فى صورة تشريعية أو تنفيذية ترفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المراحل النهائية لاتخاذ قرار فيها.





وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن التوافق هو الهدف الرئيسى، مؤكدا أن الحوار مفتوح.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال إن الحوار سياسى، لافتا إلى أن كل جلسات الحوار سيكون التمثيل متكافئ ولن يستطيع أحد أن يحرم رأى أن يقال.

وأوضح أن آليات الحوار ومواعيده من صميم المجلس، لاستخلاص المخرجات النهائية للحوار، مؤكدا أن هدف الحوار خلق مساحات مشتركة وتبادل الرؤى والقبول بالجميع ووضع بدائل جدية، متابعا: "الرأى العام المصرى لا ينتظر كلام ولكن لديه طموحات وآلام ويعول على الحوار".