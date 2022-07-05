عاجل.. المنسق العام للحوار الوطنى: لن نستبعد أحد إلا من قتل أو حرض

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن تحالف 30 يونيو يستعيد اليوم عافيته، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال فى أبريل الماضى إن الدولة المصرية كان لديها تصور فى بناء الدولة أولا لتبدأ مراحل أخرى.

وتابع: "ها هو قد بدأ الحوار الوطنى، الذى لن يستبعد منه أحد إلا من قاتل أو حرض أو شارك وهو أمر لا خلاف عليه، فالحوار للجميع وليس معناه أن يتحول إلى تبادل للخيالات ولكن هناك مصلحة للجميع".

وأشار إلى أن القوى السياسية والحزبية والنقابية جزء من الشعب وليس كل الشعب، مؤكدا أن هناك أغلبية كبيرة ليست مع أو ضد يتم تسميتها بمصطلحات وكل هؤلاء مدعوون للحوار.