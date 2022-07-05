وزيرة الهجرة تثمن جهود علماء مصر تستطيع فى ضخ الاستثمارات بمصر

جدة - نرمين السيد - أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بما يبذله المهندس تامر هدايت، أحد أبرز خبراء مصر تستطيع، وعضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف التجارية، بما يبذله من جهد وعمل لخدمة وطنه والتوسع فى المشروعات الرقمية فى السوق المصرى.





وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على متابعة نتائج النسخ السابقة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ومن بينها "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والذى شارك فيه المهندس تامر هدايت، والانطلاقة القوية لشركته فى مصر Net Sync، بعد المؤتمر ليصبح لديها شراكات استراتيجية قوية مع العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة للصناعة.

وثَمّنت وزيرة الهجرة جهود علماء وخبراء مصر تستطيع فى ضخ الاستثمارات فى السوق المصرى، والإسهام فى خطط التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للمتخصصين فى مختلف المجالات، مثمنة إصرار المهندس هدايت على التوسع فى مشروعات التحول الرقمى فى مصر وصولًا إلى عشرات المهندسين والتقنيين.

من جانبه، أشاد المهندس تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية (Netsync Network Solutions)، بجهود وزيرة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، وتنظيم مؤتمرات مصر تستطيع للاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج، معربا عن سعادته بأنه كان أحد المشاركين بالمؤتمر.

وأوضح المهندس تامر هدايت، أن السوق المصرى سوق واعد فى الحلول التكنولوجية، وقادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه على توطين التكنولوجيا الرقمية فى مصر، وأن التوجه العام لشركته يهدف إلى الاستثمار فى مجالات الذكاء الاصطناعيّ والتحول الرقمى، مثمنًا جهود السفيرة نبيلة مكرم فى إرسال الرسائل الإيجابية إلى المصريين بالخارج.

ولفت هدايت إلى أن اهتمام شركة Net sync فى مصر خلال الفترة من 2022 -2024 سيكون منصبًا على القطاع العام، لذلك قامت Net sync خلال الـ 24 شهر السابقين بمضاعفة نموها، حيث كانت حجم العمالة 10 موظفين فى منتصف عام 2019 والآن أصبح 60 موظفًا ويستمر تضاعف العمليات فى القاهرة والتى تعد بوابة Net sync فى أفريقيا، ومؤخرا تم التعاقد أيضا مع Orange Net sync تقوم بتقديم التصميم الهندسى والنشر وخدمات الإدارة.

