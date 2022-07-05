عاجل.. ضياء رشوان: الحوار الوطنى يتسع للجميع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن مصر فى 18 يونيو عام 1953 أعلنت الجمهورية بعد 150 عاما من حكم متوارث، فإعلان الجمهورية كان حدثا رئيسيا فى تاريخ مصر، مؤكدا أن إعلان الجمهورية لم يتوقف عند الجمهورية الأولى.





وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن مصر فى مرحلة جديدة لتطور الجمهورية، متابعا: "اليوم نبدأ حوارا نحو الجمهورية الجديدة كما صاغها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الدعوة إلى الحوار الوطنى لنسعى إلى مصر الجديدة التى هى دولة ديمقراطية حديثة تتسع للجميع وتسعى للبناء والتعمير". وأوضح أن الرئيس السيسى أكد على أن الحوار الوطنى يتسع للجميع وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، مؤكدا أن رفض الحوار هو الاتجاه للقتال، كما عبر الرئيس السيسى بأن ذلك أمر خارج عن الحوار، وبالتالى من لجأ إلى القتال أو حرض عليه أو شارك فيه ليس على قاعدة الحوار على الإطلاق لأنه لا يعترف بشرعية الدولة أو دستورها وهما أساس الحوار.

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