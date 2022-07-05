الصحة: المواطن لا يتحمل أية تكلفة من أى نوع فى المبادرات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن "المواطن المصرى لا يتحمل أية تكلفة من أى نوع فى أى مبادرة رئاسية؛ لأن المبادرات الرئاسية جزء من سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو حياة كريمة للمواطن المصرى".





وأضاف عبدالغفار خلال اتصال هاتفى مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع عبر القناة "الأولى" بالتليفزيون المصرى، اليوم الثلاثاء، أن "كل المبادرات الرئاسية تتحمل الدولة فيها تكلفة الكشف والفحوصات والعلاج بالمجان، ولا يتحمل المواطن أية تكلفة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك 20 مليون مواطن يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم، وتم إحالتهم للوحدات الصحية للكشف عن الآثار الجانبية لضغط الدم، لافتا إلى أن أعداد ارتفاع ضغط الدم ظهرت من خلال المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، والتى من ضمنها الكشف عن الأمراض غير السارية "السكر، ارتفاع ضغط الدم، والسمنة".. متابعا: "فى البداية يتم تشخيص الوضع الوظيفى للكلى، وبناء عليه يتم توجيه العلاج المناسب للمريض".

وحول إجراءات الوزارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قال عبدالغفار إن "الوزارة ستكثف جهودها ونشاطها لتحقيق مجموعة من المحاور المرتبطة بتحقيق الأمان الصحى للمواطنين مع قدوم الأعياد والمناسبات؛ حيث سيتم تكثيف أعداد المرور على الأماكن والتجمعات والمطاعم والأسواق التى تقدم الطعام والجهات والفنادق للوصول إلى أعلى معدلات الأمان فى التغذية من أجل الوقاية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد فى أقسام الطوارئ والاستقبال بكل المستشفيات مع التأكيد على إلغاء الأجازات غير الضرورية، وتوفر مخزون الدم والأدوية والمستلزمات وغيرها".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه يتم إعادة تمركز أكثر من 2119 سيارة إسعاف على الطرق حسب معدلات الكثافة.