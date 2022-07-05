عاجل- رشا راغب: الأكاديمية الوطنية تؤدى دورا حياديا فى الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - أعربت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسى على تكليفه بإدارة الأكاديمية للحوار الوطنى، مؤكدة أنه تكليف تاريخى ووسام شرف، متمنية أن يكونوا على قدر التكليف الذى يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة





وأضافت فى الجلسة الأولى لمجلس الأمناء للحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، أن التاريخ سيذكر الحوار الوطنى بين الأطياف والقوى الحزبية والنقابية المختلفة، مؤكدة أن الأكاديمية تسخر جميع إمكانياتها من أجل إنجاح الحوار الوطنى مع الالتزام بالقيام بالدور بتجرد وحيادية بحسب تكليفات الرئيس السيسى. وأوضحت أن دعوة الرئيس للحوار الوطنى ملهمة فى جميع الاتجاهات وخطوة باتجاه الجمهورية الجديدة، متابعة: "ألف مبروك بزوغ فجر جديد ومرحبا بكم فى الأكاديمية، متمنين حوار وطنى جاد وهادف".

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