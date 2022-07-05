عاجل.. بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى بعزف السلام الجمهورى

جدة - نرمين السيد - وذلك بعد دعوة المنسق العام ضياء رشوان، لأعضاء مجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى الحوار، لعقد جلسته اليوم.

وحسبما أفادت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى عبر موقع "فيس بوك"، يأتى ذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.