فوز فريق جامعة العلمين الدولية بالمركز الأول في المرحلة التمهيدية لمسابقة ”IEEE...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 01:25 مساءً - فاز فريق Alameinnovate من كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين الدولية، بالمركز الأول في المسار الخاص (Special Track) في التصفيات المؤهلة لنهائيات مسابقة "IEEE YESIST 12" والتي أقيمت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ليتأهل الفريق للمنافسة في المرحلة النهائية في الهند في سبتمبر القادم، بمشاركة أكثر من 20 دولة في مسار تكنولوجيا التعليم.

وشهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المرحلة التمهيدية للمسابقة الدولية "IEEE- YESIST 12" في نسختها السابعة، والتي نظمها فصل الجمعية الشرفية (IEEE-HKN Mu Beta)، حيث تعتبر هي المرة الأولى التي يُعقد فيها مثل هذا الحدث داخل مصر، حيث تقدم المسابقة مجموعة من الأفكار المُتميزة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الأمم المُتحدة للتنمية المُستدامة.

ويقوم المتسابقون باقتراح وتنفيذ وتطوير نماذج مشروعات تكنولوجية أو أنظمة برمجة تُفيد في تطوير التكنولوجيا المستقبلية، كما أن لهذه المسابقة طابعًا خاصًا حيث أنها تحتوي على خمسة مسارات مختلفة، لكل منها هدف مُحدد يُفيد في تحقيق أهداف الأمم المُتحدة للتنمية المُستدامة.

وتقدم جامعة العلمين الدولية الدعم لطلابها من خلال المشاركة في المسابقات والأنشطة الإبداعية المُختلفة، لإكسابهم الخبرات التي تساعدهم في تطوير قدراتهم بهدف المُساهمة في تطوير المجتمع.