رئيس بعثة الحج المصرية يتفقد مقر بعثة حج الجمعيات الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 01:25 مساءً - مساعد وزيرة التضامن يتفقد أماكن المخيمات علي صعيد عرفات..ويعقد اجتماعات مكثفة لشرح خطة التفويج والتصعيد لعرفات

70 أوتوبيسًا علي أحداث طراز جاهزة لتصعيد 3 آلاف حاج من الجمعيات الأهلية .. وتوفير وجبات جافة وساخنة بالمشاعر المقدسة

اكتمال تفويج جميع حجاج الجمعيات الأهلية في مكة المكرمة عقب وصول حجاج المستوى الأول من المدينة المنورة.. وتسكينهم في فندق على ساحة الحرم

تتلقى السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا يوميًا عن أعمال البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وذلك من أجل الاطمئنان علي صحة الحجاج والتأكد من توفير كافة متطلباتهم، يأتي هذا في الوقت الذي زار فيه اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية مقر بعثة حج الجمعيات الأهلية بفندق إعمار جراند بشارع إبراهيم الخليل، وكان في استقباله الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وتفقد الأحمدي رفقة عبد الموجود الفندق الذي تقيم فيه بعثة حج الجمعيات، واطمأن على استعدادات البعثة لتصعيد الحجيج، كما أجرى حوارا مع الحجيج، واستمع لآرائهم حول الخدمات التي تقدمها بعثة وزارة التضامن الاجتماعي لهم.

وتفقد الأحمدي عيادة الخدمات الطبية الطارئة التابعة لوزارة الصحة والتي تستضيفها وزارة التضامن الاجتماعي في مقر إقامة البعثة، كما تفقد العيادة الطبية بمقر البعثة وشاهد الغرف والمطاعم والمسجد، وتأكد من استفادة الحجاج أقصى استفادة من العيادات الطبية وأئمة الأوقاف والتغذية وسبل الإقامة.

ومن ناحية أخرى يعقد عبد الموجود اجتماعات مكثفة مع أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية والمشرفين من أجل شرح خطة التفويج وتصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة.

هذا وقد تفقد عبد الموجود أماكن المخيمات التي تم تخصيصها لحجاج الجمعيات الأهلية في المشاعرالمقدسة وعلي صعيد عرفات، وذلك في ضوء توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالوقوف علي كافة الاستعدادات ومتابعتها أولًا بأول من أجل تذليل أى عقبات تواجه الحجاج لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن المخيمات جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن ، مشيرًا إلي أن هذه المخيمات صناعة ألمانية وعلی أحدث طراز، وتم تزويدها بوسائل التهوية وتجهيزها بطريقة مريحة، كما تم الاتفاق علي تقديم وجبة جافة لإفطار الحجاج خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، تم إعدادها بناء علی نصائح خبراء التغذية و تشمل البروتينات التی تعطی طاقة وحيوية للحجاج تساعدهم أثناء تأدية مناسك الحج، كما أن وجبة الغذاء سوف تكون ساخنة.

كما تفقد عبد الموجود مواقف انتظار الاتوبيسات بالمشاعر المقدسة، حيث هناك 67 أوتوبيسًا جاهزا ًالنقل الحجاج و توفير أربعة أوتوبيسات احتياطية وجميعها مكيفة، ويسع الباص الواحد 47 حاجا، وقد تم التعاقد علي باصات حديثة، وسيكون بها مشرف من البعثة ومرشد ليدل السائق علي الطرق خلال نفرة الحجاج عقب الانتهاء من أداء الركن الأكبر والوقوف علي صعيد عرفات.

هذا وقد اكتمل تفويج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية في مكة المكرمة بعد وصول حجاج المستوى الأول قادمين من المدينة المنورة، وتسكينهم فندق أبراج مكة في ساحة الحرم، حيث تم اصطحاب أفواج الحجاج في أتوبيسات مكيفة من المدينة المنورة إلي مسجد الميقات، وهو أحد المواقيت التي حدّدها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة، حيث أخذ الحجاج نية الإحرام للعمرة فورالوصول إلي مكة المكرمة الدخول في روحانيات فريضة الحج.