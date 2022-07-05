بعد قليل.. بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يبدأ بعد قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بعد دعوة المنسق العام ضياء رشوان، لأعضاء مجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى الحوار، لعقد جلسته اليوم.





وحسبما أفادت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى عبر موقع "فيس بوك"، يأتى ذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو. وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

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