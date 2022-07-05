تنسيق المدارس الثانوية- خطوات التسجيل الإلكترونى بالصف الأول الثانوى (رابط)

جدة - نرمين السيد - وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة إلكترونية لتنسيق المدارس الثانوية، يمكن الدخول إليها من هنــــــــــــــا

خطوات التسجيل للالتحاق بالصف الأول الثانوى

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى

- تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصى للطالب (الرقم القومى وكود الطالب).

- كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

- النقر على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الصف الأول الثانوى (عام وفنى)

- الاطلاع على خريطة التنسيق التى تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

- اختيار نوع التعليم الثانوى وفقا لمجموع الطالب

- - النقر على أيقونة ملء الرغبات

- النقر على أيقونة مراجعة الرغبات والطباعة.

- النقر على حفظ الرغبات.

تنسيق المدارس الثانوية

المستندات المطلوبة

يتوجه الطالب للمدرسة التى تم قبوله فيها، لتقديم الأوراق التالية:

- الاستمارة الإلكترونية

- بيان نجاح بالشهادة الإعدادية

- شهادة الميلاد الإلكترونية و4 صور منها

- صورة بطاقة ولى الأمر

- إيصال دفع المصروفات المدرسية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد

- 8 صور شخصية للطالب

تنسيق المدارس الثانوية

وأعلنت عدد من المحافظات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، ففى القاهرة حددت مديرية التربية والتعليم مجموع القبول بـ 235 درجة للمرحلة الأولى و 230 درجة للمرحلة الثانية و224 درجة للمرحلة الثالثة.

أما فى محافظة الجيزة، فحددت مديرية التربية والتعليم تنسيق القبول بـ220 درجة، وفى القليوبية يقبل الطلاب بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 235 درجة للمرحلة الأولى و225 درجة للمرحلة الثانية.

وحتى الآن، لم تعلن بعض المحافظات تنسيق الالتحاق بمدارس التعليم الفنى، كما لم تعلن وزارة التربية والتعليم تنسيق القبول بالمدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بعد.