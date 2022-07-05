رئيس الوزراء يلتقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذى ضم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبى، ومحمد الرمحى، الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى لطاقة المستقبل "مصدر"، وخالد سالمين، المدير التنفيذى بشركة أدنوك.





وحضر اللقاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء أطلع الجابر، رئيس الوزراء، على نتائج المباحثات التى تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، حول مشروعات التعاون المقرر تنفيذها، سواء فى إطار ثنائى بين مصر والإمارات، أو فى إطار مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، بين مصر والإمارات والأردن.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق على إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من محطات الرياح بطاقة 10 جيجاوات، وسيتم التوقيع على اتفاقية المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

كذلك فقد أشار وزير الصناعة الإماراتى إلى أنه فيما يخص مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، فمن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة العليا للمبادرة هذا الشهر فى القاهرة، لمتابعة المشروعات التى تم التوافق بشأنها.

من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع مناقشة جوانب التعاون المقترح بين وزارة الاتصالات المصرية والجانب الإماراتى فى مجال إنشاء أبراج الاتصالات، وغيرها.