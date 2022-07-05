جدة - نرمين السيد - وتنطلق خلال دقائق، فعاليات أولى جلسات الحوار الوطنى، الذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ضياء رشوان يستقبل أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.