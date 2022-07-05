عاجل.. انطلاق فعاليات أولى جلسات الحوار الوطنى بعد قليل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، على موقع "فيس بوك"، انطلاق خلال دقائق، فعاليات أولى جلسات الحوار الوطنى، الذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





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