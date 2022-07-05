التعليم: 4 حالات غش إلكتروني فى امتحان الديناميكا للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، بإجمالى 100 ألف و315 طالبا وطالبة، أمام 1918 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب الثانوية العامة "المكفوفين"، الامتحان فى مادتى علم النفس وعلم الاجتماع، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان فى مادتى اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات "اللغة الأجنبية الثانية" ومقاييس المفاهيم "اللغة الأجنبية الثانية".

وبحسب بيان صحفى، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامشل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 4 حالات غش فى مادة الرياضيات التطبيقية منها "حالتين بمحافظة الشرقية وحالتين بمحافظة أسيوط"، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية "ورقة أولى"، واللغة الأجنبية الثانية "ورقة ثانية"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس "المتفوقين STEM" الامتحان فى مادتى مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا"، ومقاييس المفاهيم "الرياضيات التطبيقية".