طلاب الثانوية العامة عن الديناميكا: الأسئلة صعبة والوقت غير كافٍ

جدة - نرمين السيد - واشتكى الطلاب من صعوبة بعض أسئلة الامتحان، مؤكدين أن الوقت المخصص للإجابة والمحدد بـ120 دقيقة، لم يكن كافياً على الإطلاق، وخرج بعضهم من الامتحان تاركين بعض الأسئلة بلا إجابة.

وقال الطالب محمد عامر، بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالدقى، إن الامتحان كان يتضمن بعض الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير وخطوات كثيرة للحل، والوقت المخصص للإجابة لم يكن كافياً: "أنا خرجت من الامتحان وعندى 3 أسئلة ماحلتهمش".

وأضاف الطالب عمر مصطفى، أن الامتحان سهل بالنسبة للطالب الذى يتقن مذاكرة مادة الرياضيات كاملة لأن الديناميكا تتداخل مع التفاضل والتكامل والهندسة الفراغية، لكن الطلاب متوسطى المستوى سيتوقفون أمام العديد من الأسئلة.

ولفت الطالب يوسف على، إلى أن مسؤولى اللجنة تركوا لهم 5 دقائق إضافية، لمساعدتهم على استكمال الامتحان، لافتاً إلى أنه أجاب على السؤالين الأخيرين بالامتحان بشكل متعجل ودون تأكد، وبالتأكيد لم يتمكن من المراجعة.

وعن استخدام كتيب المفاهيم قال الطالب إنه لم يكن هناك متسعاً من الوقت لاستخدامه، كما أن كثرة التدريب على الاسئلة جعلته يحفظ جميع القوانين ولا يحتاج للاستعانة بمجلد المفاهيم.

أما مدارس الطالبات فشهدت بكاءً وانهياراً بسبب امتحان الديناميكا، بسبب قصر زمن الإجابة وصعوبة بعض أسئلة الامتحان، فقالت الطالبة عالية عادل، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن الامتحان مكون من 25 سؤالاً، وقبل انتهاء وقت الإجابة بنصف ساعة كان أمامها 9 أسئلة لم تجب عنهم، ويحتاج بعضهم خطوات كثيرة للحل: "أنا خرجت وعندى حوالى 3 أسئلة ماحلتهمش ظللت إجابات بشكل عشوائى".

وأضافت الطالبة نهى على، أن زمن الامتحان كان يجب أن يصل إلى 3 ساعات بدلاً من ساعتين فقط، مشيرة إلى أن أسئلة المنحنيات بالامتحان تحتاج إلى تفكير وخطوات للحل: "لكن أنا حليت الأسئلة كلها بس ماقدرتش أراجع".

وتابعت الطالبة مى محمود، بأنها أجابت على 5 أسئلة بشكل عشوائى دون اتباع الخطوات لأن الوقت لم يكن كافياً: "بالإضافة لأسئلة الامتحان، إحنا داخل اللجان بنكون معرضين لضغط وخوف، بالإضافة لإجراءات ملء البيانات والتوقيع عليها، كل ده بيشتت أذهاننا، أتمنى الوزارة تزود زمن الإجابة فى فروع الرياضيات المتبقية".

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.